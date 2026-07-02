Archäologen machen feurige Entdeckung unter Hotelruine

Pirna - Unter der Bodenplatte des abgerissenen Hotels "Zum Schwarzen Adler" haben Archäologen in Pirna jetzt sensationelle Entdeckungen gemacht! Wo bald ein moderner Hotelkomplex entstehen soll, haben Experten alte Mauerreste aus Natursteinen und ein historisches Kieselsteinpflaster freigelegt.

Bei den Mauerresten handelt es sich wahrscheinlich um die Unter-/Kellergeschosse von Gebäuden, die darüber in Fachwerkbauweise errichtet worden sind. © Daniel Förster

Das Spannende: Die frei gegrabenen Sandsteine sind teilweise rötlich verfärbt - für die Forscher ein klares Zeichen für extreme Hitze und dramatische Brände.

Das Landesamt für Archäologie liefert auch gleich die passende Erklärung aus den Geschichtsbüchern: Die dortige Breite Straße wurde in der Vergangenheit mehrfach durch verheerende Feuer zerstört.

Im Jahr 1488 brannte die Straße komplett nieder. Und im Dreißigjährigen Krieg (April 1639) ließ der Pirnaer Stadtkommandant die Vorstadt sogar absichtlich dem Erdboden gleichmachen.

Er brauchte dringend freies Schussfeld auf die anrückenden schwedischen Truppen.