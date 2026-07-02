Neue Illusionen locken nach "Oskarshausen"

Freital - Unter dem Motto "Kontrast" öffnet am Freitag die neue Illusionsausstellung im Freitaler Freizeitpark Oskarshausen . Rund 40 Installationen und Projektionen täuschen die Sinne der Besucher und laden zu außergewöhnlichen Foto-Spots ein.

Die Illusion ist perfekt: Katrin Klemm (41) scheint in einem endlosen Farbgang zu schweben. © Thomas Türpe

"Die ersten Ideen zur neuen Ausstellung hatten wir schon 2022. Jetzt haben wir sie in vier Wochen Bauzeit mit rund 60 Helfern umgesetzt", so Vertriebs-Chefin Theresa Tamme (38).

Die verrückten Stationen reichen vom Teetisch unter einem XXL-Fliegenpilz bis zum interaktiven Konfettiraum. Besucher können am Pariser Eiffelturm vorbeireden oder in einer Riesenmuschel auf dem Meeresgrund Platz nehmen.

Sie können aus einem roten Londoner Telefonhäuschen zu Hause anrufen oder über der Dresdner Altstadt schaukeln - optische Tricks machen es möglich, verschieben Größenverhältnisse und Perspektiven.

Am Ende des Rundgangs steht eine immersive 4-D-Reise durch Feuer, Wasser, Erde und Luft. Alle Stationen - vom Endlos-Gang bis zum Über-Kopf-Raum - sind neu.

Nur ein Objekt wird aus der vorangegangenen Schau übernommen: der Trabi. Diesmal aber ist er auf Safari unterwegs.