Spaß-WM mit echtem Weltmeister: In Sachsen gehen die Skispringer baden

Klingenthal - Zeitgleich mit dem 90-jährigen Jubiläum des Freibads Klingenthal ( Vogtlandkreis ) steigt am Wochenende die WM im Wasserskispringen.

Die Wasserwacht Klingenthal rechnet mit bis zu 1000 Zuschauern. © Wasserwacht Klingenthal

Bei dieser fröhlich-feuchten Sportart rasen die Teilnehmer mit Skiern eine Schanze hinunter, springen ab, lösen sich von den Skiern und tauchen kopfüber (Hände bleiben hinten!) ins Wasser ein. Gewonnen hat, wer die größte Weite erzielt.

Bislang haben sich 18 mutige Springerinnen und Springer angemeldet, darunter Teilnehmer aus der Schweiz und Tschechien.

Zum 20-jährigen Bestehen der Veranstaltung wird außerdem Markus Eisenbichler (35) erwartet. Der frühere Weltmeister im "echten" Skispringen will selbst an den Start gehen.

Was 2006 vor rund 200 Zuschauern begann, hat sich längst zum Publikumsmagneten mit etwa 1000 Besuchern entwickelt.

Die Idee geht auf die 1950er-Jahre zurück. Damals stand im Freibad bereits eine Schanze, die Skispringer zum Training nutzten.

"Es gab noch keine Mattenschanzen. Die Skispringer sind deshalb einfach ins Wasser gesprungen", erzählt Organisator Frank Meinel (47) von der Wasserwacht Klingenthal. Die Erinnerung an diese Zeit führte Jahrzehnte später zur Idee, so eine Schanze wieder aufzubauen. "Was zunächst nur ein Spaß war, hat sich zu einem ernsthaften Wettkampf mit Video-Weitenmessung entwickelt", sagt Meinel.