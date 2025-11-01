Architekten-Wettbewerb um abgebrannte Stadtkirche startet

Großröhrsdorf - Schritt für Schritt voran. Seit die barocke Stadtkirche von Großröhrsdorf im August 2023 einem Brandanschlag zum Opfer fiel, engagierte sich die Gemeinde für einen Neubau. Jetzt startete der Architekten-Wettbewerb. Gleichzeitig werden weiter Spenden gesammelt.

Das Feuer erschütterte die gesamte Region. Im August 2023 brannte die Stadtkirche von Großröhrsdorf ab. © Feuerwehr Wachau

Monatelang trug das Perspektivteam Wünsche der Gemeinde zusammen für das neue Gebäude auf dem Kirchberg: Altar, Kreuz, Hybridorgel (für moderne und klassische Kirchenmusik). Ein Cafe steht auf der Wunschliste, auch ein Raum für Eltern mit Kleinkindern.

Davor soll ein "Generationenpark" entstehen. Vor allem aber wollen die Großröhrsdorfer wieder einen weithin sichtbaren Turm mit Geläut!

Die alten Glocken schlugen am 4. August 2023 zum letzten Mal. Brandstifter Maik H. (43, bekam neun Jahre Haft) hatte das Gotteshaus aus privater Wut angezündet, ein Inferno ausgelöst. Die barocke Pracht ging in Flammen auf, der Glockenturm stürzte ein.

Über Monate wurden Trümmer geborgen und nach Inventarresten "durchsiebt".