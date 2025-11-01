Mit über 100 Veranstaltungen: Tschechisch-Deutsche Kulturtage haben begonnen

Dresden - Wenn sich dieser Tage in Dresden und der Euroregion Elbe/Labe die Bühnen, Galerien und Kinos füllen, hat eines der bedeutendsten grenzüberschreitenden Festivals Mitteleuropas begonnen: die Tschechisch-Deutschen Kulturtage 2025. Noch bis 16. November feiern mehr als 100 Veranstaltungen in Sachsen und Tschechien den kulturellen Austausch zwischen den Nachbarn.

"Elbe" heißt dieses Bild von Martin Kuriš, zu sehen in der Ausstellung "Unseren Garten bestellen" (ab 7.11., Motorenhalle, riesa efau). © Martin Kuriš

Das diesjährige Motto "Strom" – auf Tschechisch "Proud" - spielt mit der Doppelbedeutung des Wortes: Es steht gleichermaßen für Energie, Bewegung und Fluss – Sinnbilder für den Austausch zwischen den zwei Ländern, deren Geschichte und Kultur seit Jahrhunderten ineinander verwoben sind.

Seit mehr als drei Jahrzehnten fördern die Tschechisch-Deutschen Kulturtage das gegenseitige Verständnis über Grenzen hinweg. Veranstaltet werden sie von der Euroregion Elbe/Labe, der Landeshauptstadt Dresden, dem tschechischen Generalkonsulat und der Brücke/Most-Stiftung.

Ziel ist es, die enge Nachbarschaft zwischen Sachsen und Böhmen kulturell zu beleben und sichtbar zu machen. "Die Kulturtage sind gelebtes europäisches Miteinander – sie bringen Menschen zusammen und fördern den grenzüberschreitenden Dialog", heißt es in einer Information der Stadt Dresden.

Eröffnet wurde das Festival am 30. Oktober im Festspielhaus Hellerau mit einer gemeinsamen Aufführung des tschechischen Tanzensembles 420PEOPLE und des Orchestr BERG. Die Choreografien und Kompositionen setzen das Festivalmotto "Strom" sinnlich um – Bewegung trifft auf Klang, Dynamik auf Energie.