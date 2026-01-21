Audi brettert in sächsischen Konsum-Markt

Pirna - Ging hier ein Einparkmanöver schief? Am späten Mittwochnachmittag ist ein Audi in den Pirnaer Konsum-Markt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) gebrettert.

Ein Audi Q5 landete am Mittwochnachmittag in einem Konsum-Markt. © Daniel Förster

Am Steuer saß eine 73-jährige Frau, teilte die Polizei gegenüber TAG24 mit. Sie sei leicht verletzt worden, hätte jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden müssen.

Zum Unfallhergang würden noch keine Details vorliegen. Die Rentnerin soll laut eines Fotoreporters selbst angegeben haben, dass sie den Q5 vor dem Laden abstellen wollte, um anschließend Einkaufen zu gehen.

Das Vorhaben endete jedoch mit einem Trümmerfeld. Ein Teil des Eingangsbereiches ist zerstört, Unmengen an Glassplittern lagen am Boden zerstreut.

Feuerwehrleute der Pirnaer Hauptwache sicherten die Unglücksstelle und beseitigten den Scherbenhaufen.