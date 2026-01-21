 1.133

Audi brettert in sächsischen Konsum-Markt

Ging hier ein Einparkmanöver schief? Am späten Mittwochnachmittag ist ein Audi in den Pirnaer Konsum-Markt gebrettert.

Von Maximilian Schiffhorst, Daniel Förster

Ein Audi Q5 landete am Mittwochnachmittag in einem Konsum-Markt.
Ein Audi Q5 landete am Mittwochnachmittag in einem Konsum-Markt.  © Daniel Förster

Am Steuer saß eine 73-jährige Frau, teilte die Polizei gegenüber TAG24 mit. Sie sei leicht verletzt worden, hätte jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden müssen.

Zum Unfallhergang würden noch keine Details vorliegen. Die Rentnerin soll laut eines Fotoreporters selbst angegeben haben, dass sie den Q5 vor dem Laden abstellen wollte, um anschließend Einkaufen zu gehen.

Das Vorhaben endete jedoch mit einem Trümmerfeld. Ein Teil des Eingangsbereiches ist zerstört, Unmengen an Glassplittern lagen am Boden zerstreut.

Feuerwehrleute der Pirnaer Hauptwache sicherten die Unglücksstelle und beseitigten den Scherbenhaufen.

Nach dem Zurücksetzen des Wagens zeigte sich das gesamte Schadensausmaß.
Nach dem Zurücksetzen des Wagens zeigte sich das gesamte Schadensausmaß.  © Daniel Förster
Laut Polizei war der SUV noch fahrbereit und musste daher nicht abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 25.000 Euro

Titelfoto: Daniel Förster

