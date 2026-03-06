Frau versucht ihr Auto zu stoppen und wird eingeklemmt: 20-Jährige schwer verletzt
Limbach-Oberfrohna - Bei einem Unfall in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) ist am Donnerstag eine junge Frau (20) schwer verletzt worden.
Gegen 11.45 Uhr parkte die 20-Jährige im Ortsteil Bräunsdorf ihren Seat an der Straße Am Kirchberg.
"Da sie den Pkw nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert hatte, rollte er bergab", teilte die Polizei am Freitag mit.
Als die Fahrerin versuchte, das Auto zu stoppen, wurde sie zwischen der Fahrertür und einem Zaun eingeklemmt.
Die junge Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.
Titelfoto: Stadt Limbach-Oberfrohna