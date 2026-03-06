Frau versucht ihr Auto zu stoppen und wird eingeklemmt: 20-Jährige schwer verletzt

Limbach-Oberfrohna - Bei einem Unfall in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) ist am Donnerstag eine junge Frau (20) schwer verletzt worden.

In Limbach-Oberfrohna wurde eine junge Frau (20) zwischen ihrem Auto und einem Zaun eingeklemmt. © Stadt Limbach-Oberfrohna

Gegen 11.45 Uhr parkte die 20-Jährige im Ortsteil Bräunsdorf ihren Seat an der Straße Am Kirchberg.

"Da sie den Pkw nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert hatte, rollte er bergab", teilte die Polizei am Freitag mit.