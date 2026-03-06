Kollision am Morgen: 20-Jährige knallt mit VW Polo gegen Baum
Ralbitz-Rosenthal - Schwerer Crash am Freitagmorgen auf der S101 bei Naußlitz im Landkreis Bautzen! Eine junge Frau krachte mit ihrem Auto frontal gegen einen Baum.
Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr, wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte. Eine 20-Jährige kam mit ihrem VW Polo aus bisher ungeklärter Ursache links von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Sie musste schwer verletzt in eine Klinik transportiert werden.
Durch die Kollision liefen Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr gebunden werden mussten. Anschließend wurde die Straße gereinigt.
Der Polo war nicht mehr fahrbereit - es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.
Die Straße war etwa eineinhalb Stunden gesperrt, erst ab 9 Uhr konnte der Verkehr wieder vorbeigeleitet werden.
Ein Alkohol- und Drogentest schlug bei der 20-Jährigen negativ an.
