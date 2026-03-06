Kollision am Morgen: 20-Jährige knallt mit VW Polo gegen Baum

Ralbitz-Rosenthal - Schwerer Crash am Freitagmorgen auf der S101 bei Naußlitz im Landkreis Bautzen! Eine junge Frau krachte mit ihrem Auto frontal gegen einen Baum.

Eine junge Frau (20) krachte mit ihrem VW Polo gegen einen Baum - sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. © xcitepress/domenic prater

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr, wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte. Eine 20-Jährige kam mit ihrem VW Polo aus bisher ungeklärter Ursache links von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Sie musste schwer verletzt in eine Klinik transportiert werden.

Durch die Kollision liefen Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr gebunden werden mussten. Anschließend wurde die Straße gereinigt.

Der Polo war nicht mehr fahrbereit - es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.