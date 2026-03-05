Pick-up kracht in VW: Als Polizei Ladefläche untersucht, bietet sich ihr dieses Bild

Bertsdorf-Hörnitz - Zwischen Hörnitz und Großschönau (Landkreis Görlitz) wurde ein halbes Dutzend Border Collies in einen Unfall verwickelt.

Nach dem Crash mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. © xcitepress

Nach ersten Informationen ereignete sich der Unfall am Donnerstagvormittag gegen 10.50 Uhr auf der S137 in Bertsdorf.

Der Fahrer eines Ford Ranger war gerade auf einem Wirtschaftsweg in Richtung Hörnitz unterwegs, als er an der Kreuzung zur Zittauer Straße einen aus Großschönau kommenden VW übersah.

Beide Autos kollidierten im Kreuzungsbereich und wurden wohl so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Ein halbes Dutzend Border Collies, die sich auf der Plattform des Pick-ups befanden, überstand den Unfall offenbar unbeschadet.

Die Fahrerin des VW und der Ford-Fahrer hatten den TAG24-Informationen zufolge allerdings weniger Glück: Beide Personen wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.

Für knapp zwei Stunden kam es zur Vollsperrung der Ortsverbindungsstraße.