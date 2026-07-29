29.07.2026 07:44 Auf Schloss Wackerbarth blüht die Agave - und stirbt kurz darauf

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Auf Schloss Wackerbarth blüht die 35 Jahre alte Agave und wird in Kürze sterben.

Von Katrin Koch

Radebeul - Jetzt ist es so weit: Die 35 Jahre alte Agave vom Radebeuler Staatsweingut Schloss Wackerbarth blüht. Seit Mai schoss der Blütenstängel der Agave in die Höhe. © Norbert Neumann In den vergangenen Wochen wuchs der Blütenständer auf sechs Meter Höhe und entfaltete seine typischen "Kronleuchter"-Verästelungen. Nun entzünden sich wie Kerzen die gelben Blüten der Sukkulente. Es ist eine Prachtentfaltung vor dem Tod. Die Knospen der Agave haben sich geöffnet, gelbe Blüten sind jetzt zu sehen. © Schloss Wackerbarth Dein tägliches News-Update Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden "Agaven blühen nur einmal im Leben. Sie stecken ihre ganze Kraft in die Blüte und sterben danach", bedauert Wackerbarth-Sprecher Martin Junge (41). Die Blüte wird einige Wochen zu bewundern sein.

Titelfoto: Norbert Neumann