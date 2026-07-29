Auf Schloss Wackerbarth blüht die Agave - und stirbt kurz darauf

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Auf Schloss Wackerbarth blüht die 35 Jahre alte Agave und wird in Kürze sterben.

Von Katrin Koch

Radebeul - Jetzt ist es so weit: Die 35 Jahre alte Agave vom Radebeuler Staatsweingut Schloss Wackerbarth blüht.

Seit Mai schoss der Blütenstängel der Agave in die Höhe.
Seit Mai schoss der Blütenstängel der Agave in die Höhe.  © Norbert Neumann

In den vergangenen Wochen wuchs der Blütenständer auf sechs Meter Höhe und entfaltete seine typischen "Kronleuchter"-Verästelungen.

Nun entzünden sich wie Kerzen die gelben Blüten der Sukkulente. Es ist eine Prachtentfaltung vor dem Tod.

Die Knospen der Agave haben sich geöffnet, gelbe Blüten sind jetzt zu sehen.
Die Knospen der Agave haben sich geöffnet, gelbe Blüten sind jetzt zu sehen.  © Schloss Wackerbarth
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"Agaven blühen nur einmal im Leben. Sie stecken ihre ganze Kraft in die Blüte und sterben danach", bedauert Wackerbarth-Sprecher Martin Junge (41).

Die Blüte wird einige Wochen zu bewundern sein.

Titelfoto: Norbert Neumann

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