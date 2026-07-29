Auf Schloss Wackerbarth blüht die Agave - und stirbt kurz darauf
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Radebeul - Jetzt ist es so weit: Die 35 Jahre alte Agave vom Radebeuler Staatsweingut Schloss Wackerbarth blüht.
In den vergangenen Wochen wuchs der Blütenständer auf sechs Meter Höhe und entfaltete seine typischen "Kronleuchter"-Verästelungen.
Nun entzünden sich wie Kerzen die gelben Blüten der Sukkulente. Es ist eine Prachtentfaltung vor dem Tod.
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"Agaven blühen nur einmal im Leben. Sie stecken ihre ganze Kraft in die Blüte und sterben danach", bedauert Wackerbarth-Sprecher Martin Junge (41).
Die Blüte wird einige Wochen zu bewundern sein.
Titelfoto: Norbert Neumann