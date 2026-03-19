Meißen (Sachsen) - Aufruhr in Niederau: Am späten Nachmittag stürmten plötzlich Vermummte auf das Grundstück von Ralf Donaubauer (64) an der alten Windmühle. Sie rissen eine Ukraine-Fahne vom Fahnenmast runter und verschwanden wieder. Tatsächlich handelte es sich bei den Vermummten aber um die Polizei , bei der Fahne um die alte Flagge des Asow-Bataillons.

Heidrun (64) und Ralf Donaubauer (64) blieben nur die Einzelteile des Fahnenmasts. © Holm Helis

Als Russland vor vier Jahren in sein Nachbarland einfiel, wollte sich der Krankenpfleger im Ruhestand solidarisch zeigen. "Ich habe online bei Kaufland ein Paket Ukraine-Fahnen bestellt", sagt er.

"Da waren unterschiedliche dabei, mir war nur wichtig Blau-Gelb." Tatsächlich gab es dieses Paket über Kaufland, nachdem sich jedoch im Netz über die Ukraine-Fahne mit der "Schwarzen Sonne" und der "Wolfsangel" beschwert wurde, nahm der Einkaufsmarkt es im April aus dem Sortiment.

Denn das Asow-Bataillon wurde anfangs von Rechtsextremisten und Neonazis als Miliz in der Ukraine gegründet, die gegen die prorussischen Separatisten kämpfte.

Mittlerweile ist die Einheit jedoch in die ukrainische Nationalgarde eingegliedert, die Mitglieder sollen zum Großteil keine Rechtsextremisten mehr sein.

Bei Donaubauer wehten erst andere Fahnen, doch nachdem diese entweder verschlissen oder gestohlen wurden, kam die Asow-Fahne an den Mast. Bis jetzt.