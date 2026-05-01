Ausgezeichnete Einrichtung: "Rappelkiste" ist Sachsens wohl wildeste Kita

Königsbrück - In Königsbrück ist der Kita-Alltag jetzt offiziell ein bisschen "wilder" geworden: Die Kita "Rappelkiste" ist als erste Wildnis-Kita im Umfeld der Königsbrücker Heide ausgezeichnet worden.

Naturschutz-Experte Bodo Pietsch (62) zeigt den Kindern ein echtes Biberfell. © Ove Landgraf

Was das heißt? Kinder sitzen hier nicht nur im Gruppenraum, sondern entdecken regelmäßig Wald, Wiesen und Tiere direkt vor der Tür.

Nach Standards des Dachverbandes "Nationale Naturlandschaften" geht es darum, Natur nicht nur zu erklären, sondern sie zu erleben.

"Ziel der Zusammenarbeit ist, den Kindern die heimische Natur näherzubringen, erlebbar zu machen und Neugierde zu wecken", sagt Christian Starke (39) von der Naturschutzgebiete-Verwaltung.

Bürgermeister Heiko Driesnack (62) wird noch deutlicher: "Die Kinder lernen den Naturschatz vor der eigenen Haustür kennen und entwickeln eine engere Bindung zur Region."