01.05.2026 08:00 Groß - klein, jung - alt: Diese besonderen Türme gibt es in unserer Region

In Sachsen gibt es viele Aussichtstürme. Manche haben schon eine jahrhundertelange Geschichte, andere sind neu und auch die Größen sind sehr unterschiedlich.

Von Victoria Winkel

Annaberg-Buchholz/Leisnig/Zschopau - In Sachsen gibt es eine Vielzahl von Türmen: Aussichts-, Fernseh- und Wassertürme. Einige dieser Türme stehen schon seit dem Mittelalter, andere erst wenige Jahre. Zudem gibt es die Türme in den verschiedensten Ausführungen. Wir stellen Euch die ältesten, den jüngsten, den höchsten und den kleinsten Turm der Region vor.

Stolze 78 Meter misst der Kirchturm von St. Annen in Annaberg-Buchholz. © Uwe Meinhold Wer die Aussicht über das Erzgebirge genießen will, ist in Annaberg-Buchholz richtig. Der Turm der St. Annenkirche misst stolze 78,6 Meter. In einer Höhe von 32 Metern gibt es eine Aussichtsplattform, etwa auf derselben Höhe wie der Dachstuhl des Kirchenschiffs. Eine Besonderheit des Turms ist, dass sich oberhalb der Glockenstube eine Wohnung befindet, die noch von einer Türmerfamilie bewohnt wird. Es ist der einzige Kirchturm in Deutschland, wo das noch so ist. Der Turm ist von Mai bis Oktober von montags bis samstags ab 10 Uhr, sonntags ab 13.30 Uhr für Besucher geöffnet. Das Ticket kostet 3 Euro, ermäßigt 1 Euro. Im Gegensatz zum Kirchturm von St. Annen ist die "Zitronenpresse" in Landwüst (bei Markneukirchen im Vogtland) mit nicht einmal zehn Metern ein Winzling. Der Aussichtsturm auf dem Wirtsberg im Elstergebirge, der 1986 erbaut wurde, misst konkret 9,3 Meter. Sachsen Signalstörung bei der MRB: Verspätungen zwischen Chemnitz und Dresden Der Turm ist rund um die Uhr geöffnet.

Klein aber fein: Die "Zitronenpresse" auf dem Wirtsberg in Landwüst ist nicht einmal zehn Meter hoch. © Norbert Neumann

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Das sind die ältesten und der jüngste Turm der Region

Der Dicke Heinrich in Schloss Wildeck ist schon mehrere Hundert Jahre alt. © Uwe Meinhold Gleich drei Türme können sich einen ganz anderen Titel sichern, nämlich den der ältesten Türme in Südwestsachsen. Der Schloßturm in Auerbach/Vogtland und die Bergfriede in den Schlössern Mildenstein (Leisnig) und Wildeck (Zschopau) gehen in ihren Ursprüngen auf das 12. Jahrhundert zurück. Der 43 Meter hohe Schloßturm hat eine Wendeltreppe mit 179 Stufen. Er wurde auf den Resten des früheren Bergfrieds der Auerbacher Burg errichtet und 1348 erstmals erwähnt. Der Turm soll aber schon im 12. Jahrhundert als Wohnanlage genutzt worden sein. Burg Mildenstein wurde im 10. Jahrhundert als Reichsburg errichtet. Im 12. Jahrhundert ging die Anlage kurzzeitig auf Friedrich Barbarossa über. In dieser Zeit wurde der Bergfried errichtet. Er ist 32 Meter hoch und kann im Rahmen eines Burgrundgangs besichtigt werden. Die Burg ist täglich außer montags ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 7 Euro. Nur einen Meter niedriger ist die Aussichtsplattform vom Bergfried von Schloss Wildeck in Zschopau. Der "Dicke Heinrich", wie der Turm liebevoll genannt wird, ist 44 Meter hoch. Sachsen Hexenfeuer zur Walpurgisnacht: So groß schätzt die Feuerwehr die Brandgefahr ein Schloss Wildeck ist dienstags und mittwochs geschlossen, an den übrigen Tagen ist das Schloss ab 10 Uhr geöffnet.

Der Stahlturm in Remtengrün wurde 2020 gebaut. © Ralph Kunz