Hundert Loks! In Oderwitz tobt wieder der "Bahnsinn"

Oderwitz - Detailverliebte Landschaften, Berge im Miniaturformat und Züge, so weit das Auge reicht: Anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums lädt der Oderwitzer Modelleisenbahnverein zu einem ganz besonderen Wochenende ein.

Für die Mitglieder in der Oberlausitz ist die Modelleisenbahn längst zu einer Leidenschaft geworden. © privat

Vom 1. bis 3. Mai können große und kleine Besucher neben rund 100 Loks auch "Sachsens größte H0-Anlage" in Aktion sehen. "Wir punkten nicht nur mit den reinen Gleislängen von 1800 Metern, sondern vor allem durch die landschaftliche Weite", erklärt Organisator Holger Gottschlich.

Mehr als 11.000 Figuren bevölkern die Anlage, auf mehreren hundert Quadratmetern sind unzählige Lokomotiven und Tausende Wagen im Einsatz. Darunter detailgetreue Dampfloks ebenso wie moderne Hochgeschwindigkeitszüge.

Modelle wie der "Rheingold" oder die Baureihe 18 201 zählen zu den Blickfängen des Jubiläums. Ein Highlight wartet jedoch nicht nur auf den Gleisen, sondern auch am Tisch: Speisen und Getränke werden per Zug serviert – eine Attraktion, das besonders bei Kindern für strahlende Augen sorgt.

Der Verein selbst zählt derzeit 16 aktive Mitglieder. "Unsere Altersspanne reicht vom Schüler bis zum Rentner". Fünf Jugendliche engagieren sich aktuell – ein Zeichen dafür, dass das Hobby auch in Zeiten von Smartphones noch Nachwuchs findet.