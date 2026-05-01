Zahlen steigen: Teilzeit in Sachsen immer beliebter

Chemnitz - In Sachsen arbeiten immer mehr Menschen in Teilzeit. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte, stieg die Teilzeitquote von 28,7 Prozent im Jahr 2016 auf 35 Prozent im Juni 2025.

Immer mehr Beschäftigte in Sachsen arbeiten in Teilzeit. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Der Wert erhöhte sich über die Jahre beständig. Auffällig sei, dass sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die Teilzeitbeschäftigung gewachsen sei.

Mitte vergangenen Jahres waren von den rund 4 Millionen Einwohnern in Sachsen 1,63 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Rund 568.700 von ihnen hatten einen Teilzeit-Job. Im Jahr 2016 gab es in Sachsen rund 1,55 Millionen Beschäftigte, von denen rund 446.700 in Teilzeit arbeiteten.