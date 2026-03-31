Ausgrabungen in Sachsen: 3000 Jahre altes Musik-Instrument gefunden

Bad Düben - Was jahrtausendelang verborgen war, kommt jetzt spektakulär ans Licht.

Die Rassel sieht unscheinbar aus, doch mit kleinen Steinen gefüllt ist sie vollkommen funktionstüchtig. © Stefan Häßler

In Wellaune (Nordsachsen) legen Archäologen eine Siedlung frei – so dicht, so gut erhalten und so rätselhaft, dass selbst Experten staunen. Zwischen klar erkennbaren Hausgrundrissen und außergewöhnlichen Funden wird Geschichte hier plötzlich sogar hörbar.

Während der Grabung zur Ortsumgehung stießen Forschende auf eine Sensation: mehr als 1900 Befunde, außergewöhnlich gut erhaltene Hausgrundrisse und eine Siedlung, die ihresgleichen sucht.

"Die Dichte der Bebauung und die Qualität der Erhaltung sucht ihresgleichen – das ist wie im Bilderbuch der Archäologie", sagt Grabungsleiterin Kathrin Balfanz (60). Tatsächlich zeichnen sich die Grundrisse der sogenannten Wandgräbchenhäuser im Boden so klar ab, "als wären sie gemalt".

Die Siedlung reicht zurück bis etwa 1200 v. Chr. Menschen lebten hier in Langhäusern, betrieben Vorratshaltung und hinterließen zahlreiche Spuren ihres Alltags.

"Wir haben unheimlich viele Vorrats- und Siedlungsgruben voller Keramik gefunden", erklärt Balfanz. Besonders erstaunlich: ganze Gefäße und fein verzierte Becher aus der Jungbronzezeit.