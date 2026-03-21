Autofahrer rast auf Polizisten zu, dann fällt ein Schuss: 49-Jähriger flüchtet
Borna - Die Polizei wurde am Freitagmittag in einen gefährlichen Einsatz verwickelt, nachdem eine Verkehrskontrolle eskaliert war. Mindestens eine Person wurde bei dem Vorfall in Sachsen verletzt.
Die Einsatzkräfte wollten gegen 12.10 Uhr auf der B93 in Borna, zwischen dem Abzweig nach Zedlitz und der B176, eine Verkehrskontrolle durchführen.
Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig auf TAG24-Anfrage.
Wie die Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Samstag ergänzte, fiel der 49-jährige polizeibekannte Fahrer zuvor einem Beamten (41) des Reviers Borna auf.
Der angehaltene Fahrer, welcher keinen Führerschein besitzt, entzog sich aber der Kontrolle, fuhr in diesem Zusammenhang auf einen der Beamten zu und touchierte ihn. "Der Polizist konnte sich in Sicherheit bringen und schoss", so Lübcke.
Während der Flucht rammte der Fahrer dann einen Streifenwagen, der als Unterstützung hinzugerufen wurde. Dabei wurde ein 21-jähriger Polizist verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Der Mann setzte seine Flucht fort und rammte im weiteren Verlauf noch einen Poller. "Schlussendlich konnte das Fahrzeug unweit des eigentlichen Kontrollortes [in der Nähe einer Kleingartenanlage] aufgefunden werden", hieß es weiter.
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Fahrer spurlos verschwunden
Von dem 49-Jährigen fehlt hingegen jede Spur. Es gibt keine Hinweise darauf, dass er verletzt ist.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Auto beschlagnahmt.
Die B93 musste für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Neben dem Streifendienst waren Beamten der Kripo, ein Fährtenhund und die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes im Einsatz.
Die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.
"Auch die Umstände der Schusswaffenanwendung sind Teil der laufenden Ermittlungen", bestätigte Lübcke.
Erstmeldung am 20. März um 15.12 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 21. März um 13.53 Uhr.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof