Nicht lange rumgeeiert: So kam Pesterwitz zu seinem ersten Osterbrunnen

Freital - Ostern naht und damit auch die Zeit der bunt geschmückten Sträucher. Das ließ sich der Seniorenclub Pesterwitz nicht zweimal sagen und hat kurzerhand seinen ersten eigenen Osterbrunnen auf die Beine gestellt. Die farbenfrohe Idee entstand im vergangenen Herbst - und wurde am Freitag feierlich auf dem Dorfplatz eingeweiht.

Martina Schneider (73) und viele weitere Seniorenclub-Mitglieder waren gestern fleißig beim Schmücken des Osterbrunnens dabei. © Eric Münch

Eigentlich eine Tradition aus der Fränkischen Schweiz, schwappt der Brauch schon lange nach Sachsen.

"Es gibt in der Sächsischen Schweiz und im Erzgebirge schon viele Osterbrunnen. Aber hier gibt es bisher nichts Vergleichbares", verkündet Seniorenclub-Mitglied Marietta Welke (74) stolz.

Nachdem also immer mehr Mitglieder des Clubs auf ihren Reisen Wind von österlich geschmückten Brunnen bekommen hatten, wollten sie auch für Pesterwitz einen schaffen.

"In Absprache mit dem Ortschaftsrat und der Stadt haben wir dann die Genehmigung bekommen", erklärt Seniorenclub-Vorsitzende Martina Teichert (72).