Nicht lange rumgeeiert: So kam Pesterwitz zu seinem ersten Osterbrunnen
Freital - Ostern naht und damit auch die Zeit der bunt geschmückten Sträucher. Das ließ sich der Seniorenclub Pesterwitz nicht zweimal sagen und hat kurzerhand seinen ersten eigenen Osterbrunnen auf die Beine gestellt. Die farbenfrohe Idee entstand im vergangenen Herbst - und wurde am Freitag feierlich auf dem Dorfplatz eingeweiht.
Eigentlich eine Tradition aus der Fränkischen Schweiz, schwappt der Brauch schon lange nach Sachsen.
"Es gibt in der Sächsischen Schweiz und im Erzgebirge schon viele Osterbrunnen. Aber hier gibt es bisher nichts Vergleichbares", verkündet Seniorenclub-Mitglied Marietta Welke (74) stolz.
Nachdem also immer mehr Mitglieder des Clubs auf ihren Reisen Wind von österlich geschmückten Brunnen bekommen hatten, wollten sie auch für Pesterwitz einen schaffen.
"In Absprache mit dem Ortschaftsrat und der Stadt haben wir dann die Genehmigung bekommen", erklärt Seniorenclub-Vorsitzende Martina Teichert (72).
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Geschätzt hängen etwa 2026 Eier am Osterbrunnen, witzelt die Club-Vorsitzende
Mit einem Altersdurchschnitt von etwa 72 Jahren war es für den Club (135 Mitglieder) ein "Mammutprojekt".
Doch Unterstützung kam aus der Region: Die Firma "Iredi" fertigte kurzerhand das Metallgestell, um das die bunten Plastik-Eier auf Schnüren aufgefädelt sind.
Gemeinsam mit Kindern der Grundschule Pesterwitz färbten die Rentner die Eier in allen Farben und Mustern. Vorgaben bei der Gestaltung gab es nicht. So war für die Club-Vorsitzende klar, dass "ein Dynamo-Dresden-Ei in Gelb und Schwarz dabei sein muss".
Wie viele Eier das Gestell nun schmücken, können die Senioren nur schätzen. "Wir haben uns auf 2026 geeinigt", witzelt die Club-Vorsitzende.
Noch bis 10. April darf der Osterbrunnen bestaunt werden. Ob er zur Pesterwitzer Tradition wird, bleibt offen: "Wir warten das Feedback der Gemeinde ab." Infos: seniorenclub.online
Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch (2)