Streit nach Überholmanöver: 38-Jähriger blockiert Straße, Auto rollt plötzlich los

Ebersbach (Landkreis Görlitz) - Zwei Autofahrer gerieten am Sonntagvormittag nach einem Überholmanöver in Ebersbach aneinander.

Die Polizei setzte dem Treiben ein Ende. (Symbolfoto) © 123rf/footoo

Bei der Aktion eines 77-Jährigen auf der Zittauer Straße kam es beim Fahrzeug eines 38-Jährigen offenbar zu einem Steinschlag.

Der 38-Jährige setzte sich daraufhin mit seinem Fahrzeug vor das des 77-Jährigen und stellte es auf der nächsten Kreuzung einfach quer.



