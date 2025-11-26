Lkw zerstört Oberleitung in Sachsen: Deutsche Bahn gibt Update

Großenhain - Noch immer geht nichts auf der Strecke zwischen Großenhain und Ruhland in Sachsen . Ein Laster hatte am Montagmittag an einem Bahnübergang die Oberleitung zerstört . Es wurde daher ein Umleitungsbetrieb eingerichtet, der mittlerweile ohne größere Verspätungen stattfindet.

Monteure kümmern sich um die beschädigte Oberleitung in Großenhain. © Fischermedia/Matthias Fischer

"Wir haben so weit alles hergerichtet, dass der Zugverkehr laufen kann", erklärte eine Bahn-Sprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Es komme kaum noch zu Beeinträchtigungen.

Während der Vollsperrung werden die Züge des RE15 (Dresden-Hoyerswerda) und RE18 (Dresden-Cottbus) über Elsterwerda-Biehla umgeleitet.

Die planmäßigen Halte in Lampertswalde und Ortrand entfallen. Es fahren Ersatzbusse.

Im Rahmen der Reparaturmaßnahmen ist auch die B101 zwischen dem Großenhainer Ortseingang und der Albertstraße dicht. Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung nehmen.