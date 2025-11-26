 1.614

Lkw zerstört Oberleitung in Sachsen: Deutsche Bahn gibt Update

Wegen einer zerstörten Oberleitung musste die Bahnstrecke zwischen Großenhain und Ruhland gesperrt werden. Der Umleitungsbetrieb läuft mittlerweile stabil.

Von Maximilian Schiffhorst

Großenhain - Noch immer geht nichts auf der Strecke zwischen Großenhain und Ruhland in Sachsen. Ein Laster hatte am Montagmittag an einem Bahnübergang die Oberleitung zerstört. Es wurde daher ein Umleitungsbetrieb eingerichtet, der mittlerweile ohne größere Verspätungen stattfindet.

Monteure kümmern sich um die beschädigte Oberleitung in Großenhain.
Monteure kümmern sich um die beschädigte Oberleitung in Großenhain.  © Fischermedia/Matthias Fischer

"Wir haben so weit alles hergerichtet, dass der Zugverkehr laufen kann", erklärte eine Bahn-Sprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Es komme kaum noch zu Beeinträchtigungen.

Während der Vollsperrung werden die Züge des RE15 (Dresden-Hoyerswerda) und RE18 (Dresden-Cottbus) über Elsterwerda-Biehla umgeleitet.

Die planmäßigen Halte in Lampertswalde und Ortrand entfallen. Es fahren Ersatzbusse.

Im Rahmen der Reparaturmaßnahmen ist auch die B101 zwischen dem Großenhainer Ortseingang und der Albertstraße dicht. Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung nehmen.

Der betroffene Bahnübergang der B101 musste voll gesperrt werden.
Der betroffene Bahnübergang der B101 musste voll gesperrt werden.  © Fischermedia/Matthias Fischer

Wann die Störung endgültig beseitigt ist, steht derzeit noch nicht sicher fest. Laut Prognose des Infrastrukturbetreibers dauern die Arbeiten bis Donnerstagabend an.

