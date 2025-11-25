Aufwendig modernisiert: Sachsens längster Tunnel ist wieder auf dem neuesten Stand

Kodersdorf (Landkreis Görlitz) - Geschafft! Die Modernisierung des 3281 Meter langen A4-Tunnels Königshainer Berge ist so gut wie abgeschlossen. Bis zur kompletten Freigabe Mitte Januar 2026 müssen sich Pendler aber noch gedulden.

Noch fließt der Verkehr ausschließlich über die Nordröhre des Tunnels. Ab 14. Dezember soll auch die Südröhre wieder befahrbar sein. © Norbert Neumann

In der für den allgemeinen Verkehr noch immer gesperrten Südröhre des Tunnels fällt optisch sofort die weiße Wandfarbe und die deutlich hellere LED-Beleuchtung an den Decken ins Auge.

Projektleiter Thomas Köhler (55) weist auf die neuen Notrufkabinen hin. Für die musste extra Fels ausgebrochen werden. "Ein großer Kraftakt, und vielleicht unsere größte Hürde", sagt Köhler.

Selbstverständlich ist nach der Sanierung viel mehr auf dem neuesten Stand - auch Details, die man nicht sieht, wie die Verkehrstechnik, die Sensoren zur Brandfrüherkennung, die Videotechnik oder die Lautsprecheranlage.

"Wir haben 150 Kilometer Kabel verlegt, 2500 Leuchten installiert, 650 Markierungselemente angebracht und 150 Lautsprecher." Die Aufzählung von Marcus Bräuer (41), Abteilungsleiter bei der Autobahn GmbH des Bundes, ließe sich bequem fortsetzen.