Einer muss es ja mal tun ... Sachsens Regierung lobt sich nach erstem Jahr selbst

Dresden - Was hat die sächsische Minderheitskoalition aus CDU und SPD nach knapp einem Jahr vorzuweisen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) und seine Stellvertreterin, Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD), zogen am Dienstag eine positive Bilanz.

"Auf einem guten Weg": Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU). © Thomas Türpe

Sachsen sei auf einem guten Kurs, sagte Kretschmer. "Uns eint das gemeinsame Ziel, den Freistaat weiter voranzubringen."

Auf die Habenseite stellte der Ministerpräsident u.a. die Eindämmung des Unterrichtsausfalls, die gemeinsamen Fahndungstruppen zur Grenzsicherung oder das Bauforschungszentrum, das künftig in Bautzen seinen Sitz haben wird.

Petra Köpping zählte die Ansiedlung bzw. Erweiterung von ESMC, Jenoptik und GlobalFoundries auf, den neuen Landeskrankenhausplan oder die Digitalisierung im Gesundheitssektor.

Beide lobten den Konsultationsmechanismus und die Mitwirkung der Oppositionsparteien, insbesondere der Linken.