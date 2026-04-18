Azaleen erobern das Landschloss Zuschendorf

Pirna - Nachdem die Kamelien nun verblüht sind, erobern Azaleen das Landschloss Zuschendorf. Vom 19. April bis 3. Mai sind die schönsten Azaleen in den Schlossräumen wie auch in den Glashäusern und im Schlosspark zu bewundern.

Das Landschloss Zuschendorf bei Pirna wird von einem kleinen Park umschlossen. © Thomas Türpe

In der Zuschendorfer Azaleensammlung sind sogenannte Indische Azaleen oder Zimmerazaleen zu sehen, die ursprünglich in Ostasien beheimatet sind. Die seit 2008 unter Denkmalschutz stehende Sammlung umfasst rund 360 Sorten.

Die Liebe zu den Azaleen blühte vor über 100 Jahren in Sachsen auf. In der 1915 neu errichteten Königlichen Hofgärtnerei in Pillnitz wurde ein repräsentatives Sortiment an Topfazaleen vorgehalten.