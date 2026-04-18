Azaleen erobern das Landschloss Zuschendorf

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Vom 19. April bis 3. Mai sind die schönsten Azaleen im Landschloss Zuschendorf in Pirna zu bewundern.

Von Katrin Koch

Pirna - Nachdem die Kamelien nun verblüht sind, erobern Azaleen das Landschloss Zuschendorf. Vom 19. April bis 3. Mai sind die schönsten Azaleen in den Schlossräumen wie auch in den Glashäusern und im Schlosspark zu bewundern.

Das Landschloss Zuschendorf bei Pirna wird von einem kleinen Park umschlossen.
Das Landschloss Zuschendorf bei Pirna wird von einem kleinen Park umschlossen.  © Thomas Türpe

In der Zuschendorfer Azaleensammlung sind sogenannte Indische Azaleen oder Zimmerazaleen zu sehen, die ursprünglich in Ostasien beheimatet sind. Die seit 2008 unter Denkmalschutz stehende Sammlung umfasst rund 360 Sorten.

Die Liebe zu den Azaleen blühte vor über 100 Jahren in Sachsen auf. In der 1915 neu errichteten Königlichen Hofgärtnerei in Pillnitz wurde ein repräsentatives Sortiment an Topfazaleen vorgehalten.

Erst blühen die Kamelien, dann die Azaleen der eigenen Sammlung in den Schlossräumen.
Erst blühen die Kamelien, dann die Azaleen der eigenen Sammlung in den Schlossräumen.  © PR
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Die Pflanzen wurden für Dekorationszwecke im Dresdner Schloss genutzt. Feierte der König, wurden in den Pillnitzer Packhallen bis zu 18 Pferdefuhrwerke mit blühenden Azaleentöpfen und weiteren Pflanzen beladen.

Das Landschloss Zuschendorf bei Pirna ist dienstags bis sonntags (10-17 Uhr) geöffnet. Eintritt: 7,50 Euro. Infos: kamelienschloss.de

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe, PR

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