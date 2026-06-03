Überraschung: So schnell arbeiten Sachsens Finanzämter

Chemnitz - Sachsens Finanzämter zählen laut Bund der Steuerzahler zu den schnellsten in Deutschland.

Der Steuerbescheid flattert in Sachsen besonders schnell ins Haus: Die Finanzämter brauchen nur durchschnittlich 42 Tage. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 42 Tagen für Einkommensteuererklärungen verbessere sich der Freistaat im bundesweiten Vergleich von Platz 11 auf Platz 3, teilte der Steuerzahlerbund in Chemnitz mit.

Lediglich in Hessen und Berlin waren die Ämter noch schneller. Bei Arbeitnehmer-Steuererklärungen liegt Sachsen sogar auf Platz 2 im Bundesvergleich.

"Das ist ein erfreuliches Ergebnis für die Steuerzahler in Sachsen. Wer auf eine Steuererstattung unmittelbar wartet, profitiert von einer schnellen Bearbeitung durch die Finanzämter", betonte Dirk Mohr, Präsident des Bundes der Steuerzahler Sachsen.

Die Entwicklung zeige, was effiziente Verwaltungsabläufe und fortschreitende Digitalisierung der Finanzverwaltung bewirken könnten.