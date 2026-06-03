Lila Pracht, so weit das Auge reicht: In Sachsen blüht wieder der Mohn

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Auf den Feldern rund um Uhlsdorf ist es wieder so weit: Der Mohn färbt die Landschaft lila. Das lockt alljährlich Hobbyfotografen an.

Von Mandy Schneider

Limbach-Oberfrohna - Erst bunt, dann lecker: Auf den Feldern bei Uhlsdorf (Landkreis Zwickau) blüht der Mohn und färbt die Landschaft lila. In rund vier Wochen folgen die zartrosa Blüten des Sommermohns. Die Farbenpracht lockt alljährlich Hobbyfotografen an.

Im Hofladen von Kristin Stiegler (43) gibt es Spezialitäten, die mit dem Mohn von den Feldern der Region zubereitet sind.
Im Hofladen von Kristin Stiegler (43) gibt es Spezialitäten, die mit dem Mohn von den Feldern der Region zubereitet sind.  © Sven Gleisberg

Landwirt Georg Stiegler (38): "In vergangenen Jahren habe ich mich oft über rücksichtslos zertretene oder abgeschnittene Blüten geärgert. Mittlerweile nehmen die meisten Leute etwas mehr Rücksicht, und es hat sich rumgesprochen, dass abgeschnittene Mohnblüten schon welken, bevor man wieder am Auto ist."

Längeren Genuss bietet ein Besuch im Hofladen von Stieglers Bruder im Callenberger Ortsteil Spielsdorf.

Dort geht ein Teil der Ernte über den Tresen: als Backmohn (1,99 Euro), Mohnlikör (7,90 Euro), Seife (4,90 Euro) oder Senf (4,90 Euro). Neuerdings stellt Kristin Stiegler (43) auch selbst Eis her: "Unser Renner ist die Kombination von Mohn und Schwarzer Vanille."

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Sachsen Pine von Pirna: Statue war arm dran, jetzt ist der Arm wieder dran

Bis die diesjährige Ernte der 100 Hektar eingefahren wird, dauert es noch bis Ende Juli: "Ich rechne mit einer halben bis dreiviertel Tonne Ertrag", hofft Georg Stiegler.

Auf Lila folgt Rosa - die zarten Mohnblüten laden zum Fotografieren ein.
Auf Lila folgt Rosa - die zarten Mohnblüten laden zum Fotografieren ein.  © Andreas Kretschel
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Der Mohn mit seiner Farbenpracht verzaubert die Felder bei Uhlsdorf.
Der Mohn mit seiner Farbenpracht verzaubert die Felder bei Uhlsdorf.  © Andreas Kretschel

Sind die Kapseln geerntet, hat der Landwirt übrigens nichts dagegen, wenn Leute zum "Stoppeln" aufs Feld kommen und sich übrig gebliebene Samenkapseln für Dekozwecke mitnehmen.

Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg, Andreas Kretschel (2)

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