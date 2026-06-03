Lila Pracht, so weit das Auge reicht: In Sachsen blüht wieder der Mohn

Limbach-Oberfrohna - Erst bunt, dann lecker: Auf den Feldern bei Uhlsdorf (Landkreis Zwickau ) blüht der Mohn und färbt die Landschaft lila. In rund vier Wochen folgen die zartrosa Blüten des Sommermohns. Die Farbenpracht lockt alljährlich Hobbyfotografen an.

Im Hofladen von Kristin Stiegler (43) gibt es Spezialitäten, die mit dem Mohn von den Feldern der Region zubereitet sind. © Sven Gleisberg

Landwirt Georg Stiegler (38): "In vergangenen Jahren habe ich mich oft über rücksichtslos zertretene oder abgeschnittene Blüten geärgert. Mittlerweile nehmen die meisten Leute etwas mehr Rücksicht, und es hat sich rumgesprochen, dass abgeschnittene Mohnblüten schon welken, bevor man wieder am Auto ist."

Längeren Genuss bietet ein Besuch im Hofladen von Stieglers Bruder im Callenberger Ortsteil Spielsdorf.

Dort geht ein Teil der Ernte über den Tresen: als Backmohn (1,99 Euro), Mohnlikör (7,90 Euro), Seife (4,90 Euro) oder Senf (4,90 Euro). Neuerdings stellt Kristin Stiegler (43) auch selbst Eis her: "Unser Renner ist die Kombination von Mohn und Schwarzer Vanille."

Bis die diesjährige Ernte der 100 Hektar eingefahren wird, dauert es noch bis Ende Juli: "Ich rechne mit einer halben bis dreiviertel Tonne Ertrag", hofft Georg Stiegler.