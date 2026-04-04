Bade-Alarm in Sachsen! Was vielen unserer Seen jetzt noch fehlt

Leipzig - Vor dem Start in die Badesaison fehlt es an einigen sächsischen Orten noch an Rettungsschwimmern.

Wer in Sachsen ins öffentliche Wasser geht, macht dies vielerorts unbeaufsichtigt. © Patrick Pleul/dpa

Für die Freibäder in Dresden und Chemnitz werde noch entsprechendes Personal gesucht, hieß es auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Für den Auftakt der Freibadsaison Anfang bis Mitte Mai gebe es aber keine Einschränkung. In Leipzig gibt es den Angaben zufolge ausreichend Personal, um auch kurzfristige Ausfälle zu kompensieren.

Anders sieht die Situation an den offenen Badegewässern in Sachsen aus. Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) betonte, dass durch den Ausbau des Wassertourismus im Lausitzer Seenland und des Leipziger Neuseenlandes die Aufgaben zugenommen hätten.

Mit dem touristischen Wachstum steige auch die Zahl der Menschen, die die Gewässer im Freistaat zum Baden, für Wassersport oder zur Erholung nutzten, hieß es. Die Sicherheitsstruktur halte vielerorts aber nicht mit dem Wachstum der touristischen Angebote Schritt.

Demnach sind aktuell von den 35 ausgewiesenen EU-Badegewässern in Sachsen nicht einmal die Hälfte regelmäßig bewacht.

Dabei zeige die Erfahrung, dass dort, wo Wasserrettungsstationen besetzt seien, auch die Sicherheit für Badegäste und Wassersportler deutlich steige.