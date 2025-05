Hainer See erleben: Diese Angebote locken an den Badesee bei Leipzig

Hainer See entdecken: Der beliebte Badesee bei Leipzig bietet Strände, Camping, Wassersport & Events. Jetzt mehr erfahren & Ausflug planen!

Von Clara Danneberg

Ob für einen spontanen Tagesausflug, einen entspannten Kurzurlaub oder sogar als idyllischer Wohnsitz: Der Hainer See bei Leipzig ist immer eine Reise wert. Was Dich am Hainer See alles erwartet, erfährst Du von TAG24.

Hainer See: Ein Paradies für Erholung und Aktivität

Der Hainer See ist ein beliebtes Naherholungsgebiet bei Leipzig. © dpa/Jan Woitas Beim Hainer See handelt es sich um eine Bergbaufolgelandschaft, die aus dem 1993 stillgelegten Braunkohle-Tagebau "Witznitz II" hervorging. Selbiges gilt für seine benachbarten Seen Haubitzer See und Kahnsdorfer See. Geflutet wurden der Hainer See und die angrenzende Haubitzer Bucht ab 1999, bis er 2010 seinen Entwasserstand erreichte. Touristisch erschlossen ist der Hainer See seit 2008. Seinen Namen erhielt er von dem Ort Hain, der einst dem Tagebau Witznitz II weichen musste. Mittlerweile ist der Hainer See ein beliebter Bade- und Naherholungsort. Der See ist das ganze Jahr über zugänglich. Möchte man einen abwechslungsreichen Tagestrip oder Kurzurlaub erleben, ist man am Hainer See an der richtigen Adresse.

Steckbrief des Hainer Sees

Der Hainer See liegt südlich von Leipzig und zählt zu den Großen im Leipziger Neuseenland. © dpa/Sebastian Willnow Lage: südlich von Leipzig im Gemeindegebiet Neukieritzsch Fläche des Sees: 4 Quadratkilometer Uferlänge: 12 Kilometer maximale Tiefe: 49 Meter durchschnittliche Tiefe: 18 Meter Länge des Rundwegs: 15 Kilometer Badewasserqualität: gut weitere Merkmale: Bergbaufolgelandschaft; zählt zu den Großen im Leipziger Neuseenland; touristisch attraktive Lagune Kahnsdorf mit Promenade sowie Boots- und Ferienhäusern im Süden; Ferienhain Nordufer mit Wald und Ferienhäusern; Nähe zum sehenswerten Ort Kahnsdorf; am Hainer See liegt der Energiepark Witznitz (Solarpark)

Hainer See: Freizeitangebote

Wer einen Tagesausflug zum Hainer See unternimmt, kann eine Menge erleben. Von Baden und Wassersport bis hin zu Radtouren, Alpakawanderungen und Sauna sind für jeden Geschmack passende Angebote zu finden.

Badespaß und Tauchen im Hainer See

Der Hainer See hat eine gute Wasserqualität, sodass man bedenkenlos ins kühle Nass springen kann. Erlaubt ist das Baden nur an den gekennzeichneten Badestellen, Stränden und Badestegen. Die Strände werden nicht bewacht, folglich badet man auf eigene Gefahr. Badestellen am Hainer See: Strand Kahnsdorf

Strand Riegeldamm

Steand Rötha

Strand Espenhain

Strand Boma (benachbarter Haubitzer See) Es gibt keine direkt als FFK-Bereich ausgewiesenen Stellen. Im Wasser sind die Badebereiche mit gelben Bojen gekennzeichnet. Das Bootfahren ist in diesen Bereichen verboten. Wer möchte, kann die Sauna am Hainer See nutzen. Tauchen mit technischen Hilfsmitteln ist in bestimmten Bereichen des Hainer Sees erlaubt. Untersagt ist es aber innerhalb von Schilf- und Röhrichtgebieten, der Badebereiche sowie innerhalb von 100 Metern zu Uferböschungen - ausgenommen sind Bereiche der Ein- und Ausstiegsstelle.

Baden darf man im Hainer See nur an den gekennzeichneten Badestellen, Stränden und Badestegen (Symbolbild). © unsplash/Todd Quackenbush

Wassersport: Boot fahren und Paddeln auf dem Hainer See

Für Boot- und Wassersportfans ist der nördliche Teil der Lagune Kahnsdorf die passende Anlaufstelle, weil dort entsprechende Gewerbe zu finden sind. Man kann Segeln lernen oder Tret- und Motorboote ausleihen. Wer sich lieber fahren lässt, kann an einer geführten Motorbootfahrt teilnehmen. Eine Besonderheit des Hainer Sees ist, dass man den See nicht nur mit Segel- und Elektrobooten, sondern auch mit 4-Takt-Motorbooten befahren darf. Außerdem finden sich um den See herum mehrere Liegeplätze, die man für private Boote mieten kann. Für entsprechende Genehmigungen und genauere Informationen kann man sich beim zuständigen Betreiber, der Blauwasser Seemanagement GmbH, informieren. Interessiert man sich für andere Wassersportarten, dann ist man am Nordufer des Hainer Sees genau richtig. Die Wassersportschule bietet Wasserski, Wakeboarden, Kitesurfen, Stand-up-Paddeln und SUP-Yoga an. Auch ein wilder Ritt auf der 6-Personen-Banane oder Solo ist möglich.

Vom Hafentheater HAIN bis hin zu Bootstouren bietet der Hainer See viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. © dpa/Sebastian Willnow

Angeln am Hainer See

Am Hainer See darf mit einer entsprechenden Genehmigung der Blauwasser GmbH und einem gültigen Fischereischein geangelt werden. Jede Fischereierlaubnis berechtigt zum Einsatz von maximal zwei Angeln. Gestattet ist das Angeln am Hainer See in den ausgewiesenen Angelzonen, die sich östlich des Nordstrands, südwestlich des Haubitzer Sees und am Weststrand befinden. Zudem ist das Angeln vom Boot aus zugelassen. Angeln kann man vor allem Hecht, Barsch, Aal oder Große Maräne. Weitere Informationen bekommt man beim Anglerverband Leipzig.

Wandern, Radfahren und Touren um den Hainer See

Der Hainer See ist aber nicht nur für Wasserratten interessant, sondern auch für Menschen, die gerne zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Um den Hainer See führt ein etwa 15 Kilometer langer Rundweg. Die Strecke ist weitgehend asphaltiert und wird als mittelschwer eingestuft. Zu sehen gibt es einen kleinen Leuchtturm sowie Vögel und schöne Aussichten. Wer noch einen Drahtesel braucht, kann diesen beim Radverleih Camping Hain ausleihen. Manche der Ferienunterkünfte stellen ihren Gästen Fahrräder zur Verfügung. Für etwas mehr Abwechslung kann man an einer einstündigen Alpakawanderung teilnehmen oder eine Quadtour buchen. In Kahnsdorf befindet sich ein Gestüt, von dem aus Ausritte zum See unternommen werden und das über eine Pferdepension verfügt.



Wer möchte, kann an einer Alpakawanderung um den Hainer See teilnehmen. © dpa/Waltraud Grubitzsch

Events und Veranstaltungen am Hainer See

Am Ufer des Hainer Sees befinden sich Eventlocations, die für öffentliche und private Veranstaltungen genutzt werden. Das Hafentheater HAIN ist am Nordufer des Hainer Sees zu finden. In den modernen Räumlichkeiten finden besondere Veranstaltungen und Abende, z. B. After-Work-Partys und die Konzertreihe PERLEN statt. Ebenfalls beliebt ist die Tagungs- und Eventlocation Hainer Seeterrasse. Sie gilt als Ankerplatz für Events und ist Beachbar, Eventlocation sowie Wassersport-Center in einem. Man kann die Räume privat mieten oder an speziellen Veranstaltungen wie Steak-Tastings teilnehmen.

Hunde am Hainer See - Sind sie erlaubt?

Wer einen Hund mit zum Hainer See nehmen möchte, sollte bedenken, dass in den meisten Bereichen um den See herum Leinenpflicht besteht. Ein Bereich für Hunde zum Baden und Toben ist der Hundestrand beim Campingplatz am nördlichen Ufer. Der Strand befindet sich unweit der Standplätze 42 bis 44.

Wer mit Hund im Hainer See baden möchte, sollte den gekennzeichneten Hundestrand nutzen (Symbolbild). © Unsplash/Gabriella Clare Marino

Hainer See: Restaurants, Cafés und Bistros

Restaurants/Bistros Frischer Wind Bistro am See: deutsche und internationale Küche, An der Lagune 17, 04575 Neukieritzsch

LaRi - Restaurant|Bar|Lounge: regionale Speisen der deutschen und internationale Küche, An der Lagune 15, 04575 Neukieritzsch

Vista Lago: italienische Küche am Hainweg 2, 04575 Neukieritzsch

Bistro am Hainer See: deutsche Küche am Margarethenhain 7, 04571 Rötha

Caros Diner Foodpoint: amerikanische Küche auf dem Strandweg 1, 04552 Neukieritzsch Cafés Schillercafé Kahnsdorf: Kuchen, Kaffee und herzhafte Kleinigkeiten in der Theodor-Sältze-Straße 10, 04575 Neukieritzsch

Eis-Café Kahnsdorf: Eis und Kuchen in der Pürstener Straße 17, 04575 Neukieritzsch

Wake-Beach: Beachbar mit Eis, Kuchen, Kaffee, Eistees und Cocktails auf dem Strandweg 1, 04575 Neukieritzsch

Hainer See: Camping und Hotels

Ein schöner Platz für Zelte, Caravans und Wohnwagen ist der terrassenförmig am Südhang des Sees angelegte Campingplatz am Hainer See. Das Wichtigste zum Campingplatz am Hainer See: 50 Stellplätze für Wohnwagen und Caravans sowie kleinere Zeltwiesen

Parzellen auf Schotterrasen: Heringe und höhere Unterlegkeile nötig

Stromanschlüsse am Stellplatz, Kabel bei Zeltern erforderlich

Wohnwagenvermietung und Fahrradverleih

drei Sanitäranlagen und eine Lagerfeuerstelle vorhanden

Kiesstrand mit Hundebereich

Kinderspielplatz

Pauschalpreis für Wohnmobile/Transporter pro Nacht: 40 Euro

Pauschalpreis für einen Stellplatz auf einer Zeltwiese pro Nacht: 25 Euro

Strom- und Sanitärnutzung inklusive

Adresse: Hainweg 1-2, 04575 Neukieritzsch

Buchung über die Website Weitere Übernachtungsmöglichkeiten am Hainer See sind:

Ferienwohnungen im Hafen



Laguna Seeappartements

Ferienwohnungen im Herrenhaus Kahnsdorf

Ferienhäuser am Nordufer des Hainer See

weitere Ferienhäuser Ein paar der Ferienunterkünfte am Hainer See sind barrierefrei und über einen Außenfahrstuhl erreichbar.

Am Hainer See gibt es neben dem Campingplatz auch zahlreiche Ferienhäuser und -wohnungen. © dpa/Jan Woitas

Hainer See bei Leipzig: Adresse und Anfahrt

Adresse

Hainer See

04575 Neukieritzsch OT Kahnsdorf

Wie kommt man zum Hainer See? Der Hainer See liegt gerade einmal 20 Autominuten von Leipzigs Stadtgrenzen entfernt. Man kann den See aber auch mit Bus und Bahn erreichen. Mit Bus und Bahn: S-Bahn S5X Borna (Leipzig) bis Böhlen, dann Buslinie 101 Borna bis Kahnsdorf, An der Lagune Mit dem Auto: Den Hainer See erreicht man mit dem Auto über die A72 und die Bundesstraße 2 (auch B95). Vor Ort gibt es mehrere Parkplätze: Parkplatz mit Aussicht Hainer See (04552 Neukieritzsch)

Parkplatz Wake Beach (Strandweg 1, 04552 Neukieritzsch)

Parkplatz Hainer See Kitespot (Strandweg, 04575 Neukieritzsch)

Parkplatz Rötha (04571 Rötha)

Parkplatz Seeblick (An der Lagune 53, 04575 Neukieritzsch)

Parkplatz Hainer See (An der Lagune 7, 04575 Neukieritzsch)

FAQ - Häufige Fragen zum Hainer See

Was kann man am Hainer See machen? Man kann am Hainer See baden, wandern, angeln, Boot und Fahrrad fahren sowie Wasserski, Wakeboarden, Kitesurfen, Stand-up-Paddeln und ähnlichem Wassersport nachgehen. Wie lang ist der Rundweg um den Hainer See? Der Rundweg um den Hainer See ist etwa 15 Kilometer lang. Die Route wird von Spaziergängern, Wanderern und Fahrradfahrern genutzt. Sind Hunde am Hainer See erlaubt? Hunde sind am Hainer See und in vielen Lokalitäten vor Ort erlaubt, es besteht aber eine grundsätzliche Leinenpflicht. Ins Wasser und von der Leine lassen sollte man den Vierbeiner nur am gekennzeichneten Hundestrand.