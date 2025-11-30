Bahnchaos in Sachsen: Zahlreiche Ausfälle und Verspätungen aus diesem bitteren Grund

Dresden/Leipzig - Zahlreiche Ausfälle, Verspätungen und Ersatzverkehr machen Bahnfahrern Sachsen am Freitag mächtig zu schaffen. Betroffen sind nicht nur verschiedene Zielorte im Freistaat, sondern auch viele in anderen Bundesländern. Der Grund: ein Gleis, nur ein Gleis!

Die Bahnkunden können es schon lange nicht mehr sehen. Aber "Zug fällt aus" steht am Freitag an vielen Bahnhöfen in Sachsen. © Moritz Frankenberg/dpa

Denn laut der Deutschen Bahn ist der Streckenabschnitt zwischen Coswig und Priestewitz im Moment beeinträchtigt. Grund dafür sind Reparaturarbeiten an einer Weiche in Niederau.

Diese Weiche ist deshalb so wichtig, weil bereits die Parallelstrecke wegen Bauarbeiten voll gesperrt ist. Auf Deutsch: Statt üblicherweise vier Gleisen gibt es am Black Friday nur noch eines! Und dieses eine Gleis müssen sich jetzt wohl Güter-, Nah- und Fernverkehr teilen!

"Aufgrund der Störung an der Strecke kommt es zu einer hohen Auslastung der Züge. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges", warnt die Bahn - bei den Zügen, die noch fahren.

Allerdings sehen viele Kunden auch nur ein schnödes "Zug fällt aus" in den Apps und Anzeigetafeln. An manchen Stellen wird alternativ auch ein Schienenersatzverkehr angeboten.