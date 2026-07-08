Vor 30 Jahren angelegt: Botanischer Blindengarten ist eine grüne Oase für alle Sinne

Radeberg - Durch eine bunte Blütenpracht schlendern, den Anblick jeder einzelnen Knospe und dabei den Duft von Kräutern genießen: Das bleibt sonst nur Sehenden vorbehalten.

Gartentherapeutin Almut Dietze (l.) begleitet Kräuterpädagogin Marion Krause gemeinsam mit ihrem Blindenhund Stella durch den Botanischen Blindengarten. © Jürgen Lösel/dpa

Doch der Botanische Blindengarten in Radeberg macht Natur auch für blinde und sehbehinderte Menschen mit Nase und Händen erlebbar. Nun feiert die Grünanlage ihren 30. Geburtstag.

Die Idee hatte einst die sehbehinderte Pastorin und Taubblinden-Seelsorgerin Ruth Zacharias (†2021). Sie wollte einen Ort schaffen, an dem Pflanzen besonders über den Geruch und das Tasten erfahrbar werden.

Denn gerade Taubblinde fühlen sich in ihrem Körper oft wie in "einer Art Gefängnis", betont Kräuterpädagogin Marion Krause (64).

Nicht wenige würden gegen Depressionen und Isolation kämpfen. "Die Natur über den Duftsinn zu erleben und diesen weiter zu trainieren, ist für sie eine Art Zuflucht und kann neuen Lebensmut geben."