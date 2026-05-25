Batman und Jack Sparrow zu Gast in Sachsen: Hier gibt's das Gesicht zu den Stimmen zu sehen

Frankenberg - Wer David Nathan (55) mit geschlossenen Augen zuhört, den kann seine Stimme wahlweise nach "Gotham City" oder in die Karibik auf das Piratenschiff "Black Pearl" versetzen. Der Berliner Synchronsprecher ist die deutsche Stimme von Christian Bale (Batman) und Johnny Depp (Jack Sparrow).

Burkhard Werner (52) holt Synchron-Sprecher David Nathan auf die Bühne des Welt-Theaters Frankenberg. © Ralph Kunz

Im Welt-Theater Frankenberg (Mittelsachsen) plaudert er demnächst über seine Rollen, gibt Kostproben seines Könnens und berichtet, was der Einsatz von künstlicher Intelligenz für seine Branche bedeutet.

Eingeladen wurde der Sprecher, der den Stars seine Stimme leiht, von Burkhard Werner (52) vom Verein des Welt-Theaters: "David Nathan bringt die Geschichte einer ganzen Schauspielfamilie mit, synchronisierte schon als Kind bei der DEFA. Sein Vater, Michael Pan, spricht den Star-Trek-Androiden Lieutenant Commander Data, war in den 70ern die Stimme von Börge aus der Olsenbande."

Auch für Fans von Horror- und Thriller-Hörbüchern gibt es einen Aha-Effekt: David Nathan hat die Romane von Steven King und Sebastian Fitzek eingelesen.

Am 12. Juni ab 20 Uhr haben Kino-Fans die seltene Gelegenheit, den Synchronsprecher auch visuell zu erleben, Fragen zu stellen und Autogramme zu erhalten.

20 Uhr beginnt das Bühnengespräch im Welt-Theater Frankenberg (Freiberger Straße 20). Passend dazu läuft ab 17.30 Uhr der Film "Fear and Loathing in Las Vegas", in dem Nathan Johnny Depp spricht.