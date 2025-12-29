Ansturm auf Discounter in Bautzen: Deshalb stehen so viele extrem früh an

Bautzen - In den letzten Tagen des Jahres kommt es zu einem Ansturm auf Feuerwerksartikel - so auch hier in Bautzen .

Vor dem Lidl in Bautzen kam es am frühen Morgen zu einem großen Andrang. © Lausitznews.de

Schon in aller Früh standen viele Bautzner vor einem Lidl-Markt Schlange, um sich die besten Angebote zu sichern.

Obwohl der Laden erst um 7 Uhr seine Pforten öffnete, warteten einige Silvester-Begeisterte bereits gegen 5 Uhr vor dem Geschäft.

Da am Montag der Feuerwerksverkauf startet, werden Kunden wieder mit verlockenden Preisen und Werbeaktionen in die Discounter gelockt.

Manche können es dabei kaum erwarten und stellen sich sogar schon um Mitternacht vor den Läden an, um dann pünktlich die besten Deals ergattern zu können.

Sobald die Türen öffnen, strömen die Menschen in die Geschäfte, um sich ihre Feuerwerke zu sichern. Vor den Regalen für Feuerwerkskörper kommt es dann in aller Regel zu einem extremen Gedränge.