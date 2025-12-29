 5.442

Ansturm auf Discounter in Bautzen: Deshalb stehen so viele extrem früh an

In den letzten Tagen des Jahres kommt es zu einem Ansturm auf zahlreiche Läden - auch in Bautzen.

Von Benjamin Richter

Bautzen - In den letzten Tagen des Jahres kommt es zu einem Ansturm auf Feuerwerksartikel - so auch hier in Bautzen.

Vor dem Lidl in Bautzen kam es am frühen Morgen zu einem großen Andrang.
Vor dem Lidl in Bautzen kam es am frühen Morgen zu einem großen Andrang.  © Lausitznews.de

Schon in aller Früh standen viele Bautzner vor einem Lidl-Markt Schlange, um sich die besten Angebote zu sichern.

Obwohl der Laden erst um 7 Uhr seine Pforten öffnete, warteten einige Silvester-Begeisterte bereits gegen 5 Uhr vor dem Geschäft.

Da am Montag der Feuerwerksverkauf startet, werden Kunden wieder mit verlockenden Preisen und Werbeaktionen in die Discounter gelockt.

Alle Jahre wieder: Müllberge und hohe Kosten nach Silvester in Sachsen
Sachsen Alle Jahre wieder: Müllberge und hohe Kosten nach Silvester in Sachsen

Manche können es dabei kaum erwarten und stellen sich sogar schon um Mitternacht vor den Läden an, um dann pünktlich die besten Deals ergattern zu können.

Sobald die Türen öffnen, strömen die Menschen in die Geschäfte, um sich ihre Feuerwerke zu sichern. Vor den Regalen für Feuerwerkskörper kommt es dann in aller Regel zu einem extremen Gedränge.

Zum Jahreswechseln sind viele Menschen im Feuerwerksrausch und wollen sich die besten Angebote sichern.
Zum Jahreswechseln sind viele Menschen im Feuerwerksrausch und wollen sich die besten Angebote sichern.  © Lausitznews.de

Gesetzlich erlaubt ist der Verkauf von Silvester-Artikeln nur an den letzten drei Werktagen des Jahres mit Ladenöffnung. Da nun auch in Bautzen die ersten Käufe wieder hastig getätigt werden, sind viele der beliebten Artikel bereits im Nu vergriffen.

Titelfoto: Lausitznews.de

Mehr zum Thema Bautzen: