Batteriespeicher in Flammen, giftiger Rauch steigt auf! Umliegende Wohnungen evakuiert

Bautzen - Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst: In Bautzen mussten im Zuge eines Stromkastenbrandes mehrere Wohnungen evakuiert werden.

Zahlreiche Feuerwehrleute sind vor Ort im Einsatz. © JKFOTOS/ Florian Nicks

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Brand am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Schliebenstraße in Bautzen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zu einem gemeldeten Stromkastenbrand aus. Vor Ort sahen die Kameraden, dass ein großer Batteriespeicher mit 1,5 Megawatt Leistung Feuer gefangen hatte.

Während die Löschwasserversorgung aufgebaut wurde, wurden weitere Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nachalarmiert.

Laut Polizei wurden Warn-Apps ausgelöst, um die Bevölkerung vor dem giftigen Rauch zu warnen, der aus dem in zwei Containern untergebrachten Speicher hervordrang.

Mehrere Menschen mussten aus umliegenden Wohnungen evakuiert und durch die Schnell-Einsatz-Gruppe des Arbeiter-Samariter-Bundes betreut werden. Bewohner in einem Umkreis von 500 Meter wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen, Klimaanlagen und Lüfter abzuschalten. Verletzt wurde zwar niemand, allerdings stellte sich die Löschung des großen Akkus als schwierig heraus.

Im Evakuierungsbereich werden derzeit Messungen zur Schadstoffbelastung durchgeführt. Deren Ergebnisse entscheiden über das weitere Vorgehen.