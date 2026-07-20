Gar nicht cool! Vandalen knacken Eisautomaten

Bautzen - Ausgerechnet jetzt! Vor einer guten Woche knackten Einbrecher den Eisautomaten des Bautzener "Eisdealers" Alexander Schiebel (52). Nun wird er mitten in der Hochsaison außer Betrieb sein. Erst kurz davor hatte er die Überwachungskamera abmontiert - weil er musste!

Eisdealer Alexander Schiebel (52) ärgert sich über den Bruch. © Uwe Soeder

Wenigstens etwas blieb verschont: "Die Ware konnten wir retten", sagt Schiebel zu TAG24. "Die haben ja nur die Geldfächer zerstört." Doch damit ist der Automat nicht mehr zu gebrauchen, muss in die Werkstatt.

"Reparatur, Hin- und Rücktransport", so der Eisverkäufer, "das werden 15.000 bis 16.000 Euro." Dabei konnten die Einbrecher rund 230 Euro Kleingeld erbeuten, wie viele Scheine sie klauten, ist noch unklar. Bis der Automat wieder steht, könnte es noch Wochen dauern.

"Uns geht da jetzt gerade eine richtig große Einnahmequelle verloren", sagt Schiebel. "Aber auch für die Kunden ist es ärgerlich: Wir haben samstags Ruhetag und ab 18 Uhr geschlossen. Viele haben den Automaten auf Abendspaziergängen durch die Stadt noch mal genutzt."

Ärgerlich: Rund drei Wochen vor dem Bruch war der Automat noch mit einer Überwachungskamera versehen: "Da kam ein Schreiben von der Stadt, dass ich die unverzüglich abnehmen soll. Mit Bußgelddrohung", sagt der Eishändler. "Das habe ich dann auch gemacht."