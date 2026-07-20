Grabräuber fallen auf falsches Kupfer rein
Pulsnitz - Kaum etwas wert, aber eine enorme Belastung für die Angehörigen: Auf dem Pulsnitzer Friedhof im Landkreis Bautzen haben Diebe die Wetterschutzbleche von rund 80 Holzgrabsteinen gestohlen.
"Die sehen nach Kupfer aus", sagt Birgit Oswald (47), Verwaltungsleiterin des zuständigen Kirchspiels.
"Das ist es aber wahrscheinlich nicht." Demnach könnte der gemeldete Stehlschaden von 1500 Euro doch sehr viel niedriger ausfallen. Sachschaden entstand glücklicherweise keiner, auch schützt eine Lasur die Holzgrabmale vor Regen.
"Wir haben bereits mit dem Gestalter telefoniert", so Oswald. "Aber noch gibt es keinen Zeitplan für die Reparatur."
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe.
"So etwas ist einfach nicht schön", sagt die Verwaltungsleiterin. "Besonders mit Blick auf die Angehörigen."
Titelfoto: Holm Helis