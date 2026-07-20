Grabräuber fallen auf falsches Kupfer rein

Pulsnitz - Kaum etwas wert, aber eine enorme Belastung für die Angehörigen: Auf dem Pulsnitzer Friedhof im Landkreis Bautzen haben Diebe die Wetterschutzbleche von rund 80 Holzgrabsteinen gestohlen.

Mitarbeiter Christian Schöne (40) ärgert sich über den dreisten Klau. © Holm Helis

"Die sehen nach Kupfer aus", sagt Birgit Oswald (47), Verwaltungsleiterin des zuständigen Kirchspiels.

"Das ist es aber wahrscheinlich nicht." Demnach könnte der gemeldete Stehlschaden von 1500 Euro doch sehr viel niedriger ausfallen. Sachschaden entstand glücklicherweise keiner, auch schützt eine Lasur die Holzgrabmale vor Regen.

"Wir haben bereits mit dem Gestalter telefoniert", so Oswald. "Aber noch gibt es keinen Zeitplan für die Reparatur."