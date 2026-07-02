Männer retteten 12-Jährigen vor dem Ertrinken

Geierswalder See (Hoyerswerda) - Die Bilder werden wohl für immer bleiben: Jens Fischer (59) und Frank Demuth (58) retteten vergangenen November einen zwölfjährigen Jungen vor dem Ertrinken aus dem Geierswalder See. Nun wurden die beiden Helden geehrt.

Bürgermeisterin Elsterheide, Antje Gasterstädt (53, CDU), die beiden Helden Jens Fischer (59) und Frank Demuth (58), Erster Polizeihauptkommissar Tobias Hilbert © Polizei Görlitz

Am 19. November gegen 13.15 Uhr waren die beiden Angler mit ihrem Boot unterwegs, als sie in rund 700 Metern Entfernung ein gekentertes Boot entdeckten.

Daran klammerte sich der Junge. Sein Opa (64), mit dem er zum Angeln auf dem See war, war bereits im fünf bis sieben Grad kalten Wasser untergegangen.

Die beiden reagierten sofort, steuerten zur Unglücksstelle. "Quasi in letzter Sekunde und mit vereinten Kräften konnten sie den Jungen an Bord ziehen", erinnert ein Polizeisprecher.

Vier Tage lang dauerte die dramatische Suche nach dem Opa, bis traurige Gewissheit herrsche und der Senior tot aus dem kalten See gezogen wurde.