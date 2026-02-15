Unfall im Erzgebirge: Auto kracht gegen Haus

Thalheim - Heftiger Crash in Thalheim ( Erzgebirge )! Eine Dacia-Fahrerin (20) krachte am Samstagabend gegen eine Hauswand.

Der Dacia krachte gegen eine Hauswand. © André März

Gegen 22.35 Uhr war die 20-Jährige auf der Hauptstraße aus Richtung Zwönitz in Richtung Meinersdorf unterwegs.

Laut Polizei kam sie dann nach einer Kurve von der Straße ab und der Dacia knallte gegen eine Hauswand.

Das Auto drehte sich und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Die Dacia-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

"Beim Gespräch mit der Unfallverursacherin im Krankenhaus bemerkten die aufnehmenden Polizeibeamten Alkoholgeruch. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille", teilte die Polizei weiter mit.