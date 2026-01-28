Ladendieb schlägt zweimal zu: Ein Alkoholtest macht fassungslos

Die Polizei berichtete von einem Mann, der gleich zweimal in Bautzen geklaut haben soll.

Von Anne-Sophie Mielke

Bautzen - Ein Mann (38) wollte in Bautzen gleich zweimal Alkohol klauen - und das, obwohl er selbst davon schon genug im Blut hatte.

In der Kaufhalle Ost in Bautzen wollte ein Pole gleich zweimal Alkohol klauen.  © LausitzNews.de / Tim Kiehle
Wie die Polizei berichtet, betrat der polnische Staatsangehörige am Dienstagmittag die Kaufhalle Ost auf der Berthold-Brecht-Straße.

Dort ließ er Wodka im Wert von etwa 17 Euro mitgehen. Ein Mitarbeiter wollte den Diebstahl verhindern und eilte dem Mann hinterher. Dieser bedrohte den Angestellten daraufhin.

Als die Polizei die Anzeige im Laden aufnehmen wollte, erdreistete sich der Langfinger erneut und wollte Spirituosen im Wert von rund 34 Euro stehlen.

Die Beamten des Polizeireviers Bautzen stoppten ihn und übergaben das Diebesgut an die Angestellten.

Bei einem Atemalkoholtest kam heraus, dass der Pole mit umgerechnet 3,32 Promille unterwegs gewesen war.

Betrunkener Pole erhält Hausverbot

Laut der Website "Kenn dein Limit" drohen ab 3 Promille bereits Kreislaufversagen, flache Atmung sowie Bewusstlosigkeit bis hin zu Koma.

Der 38-Jährige erhielt Hausverbot. Der örtliche Kriminaldienst ermittelt.

