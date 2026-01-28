Ladendieb schlägt zweimal zu: Ein Alkoholtest macht fassungslos
Bautzen - Ein Mann (38) wollte in Bautzen gleich zweimal Alkohol klauen - und das, obwohl er selbst davon schon genug im Blut hatte.
Dort ließ er Wodka im Wert von etwa 17 Euro mitgehen. Ein Mitarbeiter wollte den Diebstahl verhindern und eilte dem Mann hinterher. Dieser bedrohte den Angestellten daraufhin.
Als die Polizei die Anzeige im Laden aufnehmen wollte, erdreistete sich der Langfinger erneut und wollte Spirituosen im Wert von rund 34 Euro stehlen.
Die Beamten des Polizeireviers Bautzen stoppten ihn und übergaben das Diebesgut an die Angestellten.
Bei einem Atemalkoholtest kam heraus, dass der Pole mit umgerechnet 3,32 Promille unterwegs gewesen war.
Betrunkener Pole erhält Hausverbot
Laut der Website "Kenn dein Limit" drohen ab 3 Promille bereits Kreislaufversagen, flache Atmung sowie Bewusstlosigkeit bis hin zu Koma.
Der 38-Jährige erhielt Hausverbot. Der örtliche Kriminaldienst ermittelt.
Titelfoto: LausitzNews.de / Tim Kiehle