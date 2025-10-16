 4.213

Drei Schwerverletzte bei Krankenwagen-Crash nahe Bautzen

Auf der S119 bei Bautzen ist es in Höhe Gnaschwitz zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Menschen schwer verletzt.

Von Nick-Fabrice Vetter

Gnaschwitz - Schwerer Verkehrsunfall bei Bautzen! Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Krankentransportwagen wurden drei Menschen schwer verletzt.

Ersten Annahmen zufolge wurde dem Krankentransportwagen die Vorfahrt genommen.
Ersten Annahmen zufolge wurde dem Krankentransportwagen die Vorfahrt genommen.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Crash am frühen Nachmittag gegen 13 Uhr auf der S119 bei Bautzen, in Höhe Gnaschwitz.

Mutmaßlich habe der Fahrer des grauen Opels den heranrauschenden KTW übersehen und ihm daraufhin die Vorfahrt genommen.

Beide Fahrzeuge krachten ungebremst ineinander, wodurch drei Menschen schwer verletzt worden seien.

Die Polizei Görlitz bestätigte den Unfall gegenüber TAG24, konnte jedoch noch keine weiteren Angaben machen.

Ein Helikopter landete auf der Straße. Vermutlich brachte er die Schwerverletzten in das nächstgelegene Krankenhaus.
Ein Helikopter landete auf der Straße. Vermutlich brachte er die Schwerverletzten in das nächstgelegene Krankenhaus.
Die S119 bleibt bis auf Weiteres voll gesperrt.
Die S119 bleibt bis auf Weiteres voll gesperrt.

Es befanden sich mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sowie mehrere Sanitäter vor Ort. Ein Hubschrauber landete ebenfalls an der Unfallstelle, welcher vermutlich die Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte.

Die Straßensperrung auf der S119 konnte mittlerweile wieder aufgehoben werden.

Aktualisiert um 16.50 Uhr

