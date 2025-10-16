Drei Schwerverletzte bei Krankenwagen-Crash nahe Bautzen

Gnaschwitz - Schwerer Verkehrsunfall bei Bautzen ! Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Krankentransportwagen wurden drei Menschen schwer verletzt.

Ersten Annahmen zufolge wurde dem Krankentransportwagen die Vorfahrt genommen. © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Crash am frühen Nachmittag gegen 13 Uhr auf der S119 bei Bautzen, in Höhe Gnaschwitz.

Mutmaßlich habe der Fahrer des grauen Opels den heranrauschenden KTW übersehen und ihm daraufhin die Vorfahrt genommen.

Beide Fahrzeuge krachten ungebremst ineinander, wodurch drei Menschen schwer verletzt worden seien.

Die Polizei Görlitz bestätigte den Unfall gegenüber TAG24, konnte jedoch noch keine weiteren Angaben machen.