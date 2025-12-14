Schlimmer Unfall auf B171: Drei Autos stark beschädigt, mehrere Verletzte
Sayda-Friedebach - Auf der B171, südöstlich von Chemnitz, hat es am Sonntagnachmittag einen schlimmen Unfall gegeben: Drei Autos waren beteiligt, drei Menschen sollen verletzt worden sein.
Der Unfall ereignete sich gegen 15.25 Uhr, als ein gelber Citroën C4 von Sayda-Friedebach kommend in Richtung Clausnitz fuhr.
Laut ersten Informationen soll das Auto bei einem missglückten Überholversuch in einer Kurve ins Schleudern geraten sein.
Es sei dann zu einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug gekommen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz gegenüber TAG24 mit.
Auf Fotos ist neben dem stark beschädigten Citroën ein weißer VW Passat zu sehen, der an der rechten Motorhaube getroffen wurde, zudem ein noch deutlich schwerer demolierter grauer Kia Sportage.
Die Polizeidirektion Chemnitz bestätigte, dass bei dem Unfall drei Menschen verletzt wurden, konnte zur Schwere der Verletzungen aber zunächst keine Auskunft geben.
Gegen 17 Uhr war die B171 in jedem Fall noch voll gesperrt.
Titelfoto: Bildmontage: privat (2)