Fluss in Bautzen verschmutzt: Feuerwehr kämpft gegen Öl auf der Spree

Bautzen - Die Spree in Bautzen wurde am Sonntagnachmittag verschmutzt.

Mithilfe einer Ölsperre wurde der Schadstoff aus der Spree gesaugt. © LausitzNews/Florian Nicks

Gegen 17.10 Uhr meldete eine Bürgerin Sprit-Geruch und einen Ölfilm auf dem Fluss im Bereich Dresdner Straße/Am alten Weinberg, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Montagmorgen mitteilte.

Feuerwehr und Polizei rückten aus, vor Ort bestätigte sich die Lage.

Außerdem fanden die Einsatzkräfte einen Hinweis auf die Ursache für die Umweltverschmutzung: Eine zerbrochene Glasflasche, die mutmaßlich mit Benzin gefüllt gewesen war. Der oder die verantwortlichen Umweltsünder hatten bereits das Weite gesucht.

Im Zuge des ABC-Einsatzes entnahmen die Kameraden der Feuerwehr Gewässerproben und legten eine Ölsperre in die Spree.