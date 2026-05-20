Gasgeruch in Bautzen: Wohnhaus muss evakuiert werden

Bautzen - Der plötzliche Zusammensturz eines Wohnhauses in Görlitz hat viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Immer wieder steht Gas im Zusammenhang mit einer solchen Explosion. In einer weiteren sächsischen Kreisstadt ertönten am Mittwoch die Sirenen - Gasalarm!

Mit Atemmasken suchten die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach der Quelle des angeblichen Gasgeruchs. © xcitepress/Christian Essler

Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, wurde am Vormittag kurz nach 10 Uhr der Alarm ausgelöst.

Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses auf der Friedrich-Wolf-Straße in Bautzen hat die Einsatzkräfte gerufen und einen Gasgeruch in seiner Wohnung gemeldet.

Sofort rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus, um für einen möglichen Ernstfall vorbereitet zu sein.

Die Einsatzkräfte evakuierten alle Bewohner des Hauses und machten sich auf die Suche nach der Quelle des angeblichen Gasgeruchs.