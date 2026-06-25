Seniorin um viel Geld betrogen: Wer ist dieser Betrüger?

Bautzen - Der Fall ereignete sich bereits im April. Immer wieder riefen Betrüger zahlreiche Senioren in der Lausitz an, darunter eine Frau (78) in Malschwitz bei Bautzen .

Dieser Mann soll eine Seniorin (78) um 28.000 Euro geprellt haben. © Polizei

Die Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht, nun müsse sie eine Kaution zahlen.

In Angst um ihre Angehörige übergab die Rentnerin 28.000 Euro an einen 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit kurzem schwarzen Seitenscheitel.