Seniorin um viel Geld betrogen: Wer ist dieser Betrüger?
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Bautzen - Der Fall ereignete sich bereits im April. Immer wieder riefen Betrüger zahlreiche Senioren in der Lausitz an, darunter eine Frau (78) in Malschwitz bei Bautzen.
Die Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht, nun müsse sie eine Kaution zahlen.
In Angst um ihre Angehörige übergab die Rentnerin 28.000 Euro an einen 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit kurzem schwarzen Seitenscheitel.
Dieser verschwand schnell damit. Zwischenzeitlich konnten die Ermittler ein Phantombild des Abholers anfertigen. Hinweise zu dem Betrüger: 03581/468 100.
Titelfoto: Polizei