Immer wieder in Hausnähe gesichtet: Problemwolf tot aufgefunden

Bautzen - Manchmal löst die Natur das Problem selbst: Seit August sorgte ein Wolfs-Weibchen für Aufregung in Ostsachsen , tauchte immer wieder in Dörfern der Elsterheide in Hausnähe auf. Jetzt wurde der Problemwolf tot aufgefunden.

Die Wölfin (†13) starb mittlerweile eines natürlichen Todes. © Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Hatte sie ihre Scheu vor dem Menschen verloren? Den Verdacht hatten einige, als das Tier immer öfter in Wohnnähe auftauchte.

So nahm die Fachstelle Wolf die 13 Jahre alte Fähe stärker unter die Lupe, konnte bis Mitte September 13 Sichtungen dokumentieren. Dabei zeigte sich, dass das Tier nicht nur alt, sondern auch krank war.

"Auf Geräusche reagierte die Fähe kaum noch", heißt es von der Fachstelle. "Zudem schien ihr Sichtradius stark beeinträchtigt gewesen zu sein. Das führte zwangsläufig dazu, dass der Fluchtreflex des Tieres verzögert erfolgte und so der Eindruck entstehen könnte, das Tier habe die Vorsicht vor dem Menschen verloren."