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Nur Wrack bleibt übrig: Kripo ermittelt nach Auto-Brand

In der Bautzner Schlachthofstraße hat ein Auto gebrannt. Viele Fragen bleiben offen. Die Kripo ermittelt.

Von Eric Hofmann

Bautzen - Mysteriöser Brand in der Bautzner Schlachthofstraße! Gegen 1.15 Uhr am Mittwoch eilte die Feuerwehr dorthin, fand ein Auto in Vollbrand vor.

Von dem Auto blieb nur ein Wrack übrig.
Von dem Auto blieb nur ein Wrack übrig.  © Tim Kiehle/LausitzNews

Zwar konnten sie den Brand löschen, doch das Auto war nicht mehr zu retten.

Weder Typ noch Halter konnten auf die Schnelle ermittelt werden, so schwer war der Wagen beschädigt.

Ob vielleicht Identifikationsmerkmale absichtlich unkenntlich gemacht wurden und das Fahrzeug in Zusammenhang mit anderen Straftaten steht, muss noch ermittelt werden.

Titelfoto: Tim Kiehle/LausitzNews

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