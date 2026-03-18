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Nur Wrack bleibt übrig: Kripo ermittelt nach Auto-Brand
Bautzen - Mysteriöser Brand in der Bautzner Schlachthofstraße! Gegen 1.15 Uhr am Mittwoch eilte die Feuerwehr dorthin, fand ein Auto in Vollbrand vor.
Zwar konnten sie den Brand löschen, doch das Auto war nicht mehr zu retten.
Weder Typ noch Halter konnten auf die Schnelle ermittelt werden, so schwer war der Wagen beschädigt.
Ob vielleicht Identifikationsmerkmale absichtlich unkenntlich gemacht wurden und das Fahrzeug in Zusammenhang mit anderen Straftaten steht, muss noch ermittelt werden.
Titelfoto: Tim Kiehle/LausitzNews