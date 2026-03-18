Nur Wrack bleibt übrig: Kripo ermittelt nach Auto-Brand

Bautzen - Mysteriöser Brand in der Bautzner Schlachthofstraße! Gegen 1.15 Uhr am Mittwoch eilte die Feuerwehr dorthin, fand ein Auto in Vollbrand vor.

Von dem Auto blieb nur ein Wrack übrig. © Tim Kiehle/LausitzNews

Zwar konnten sie den Brand löschen, doch das Auto war nicht mehr zu retten.

Weder Typ noch Halter konnten auf die Schnelle ermittelt werden, so schwer war der Wagen beschädigt.