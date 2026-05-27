Polizeieinsatz in Bautzener Innenstadt: Mutmaßlicher Streit eskaliert
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Bautzen - Polizeieinsatz am Mittwochabend in der Innenstadt von Bautzen!
Wie eine Sprecherin der Görlitzer Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden Einsatzkräfte kurz nach 17 Uhr in die Kesselstraße alarmiert.
Nach TAG24-Informationen soll es dort zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der auch ein spitzer Gegenstand gezückt wurde.
Ob es sich dabei um ein Messer oder eine Flasche handelte, ist bislang unklar.
Auch zu möglichen Beteiligten oder Verletzten wollte sich die Polizei vorerst nicht äußern, da die Ermittlungen zu dem Fall noch laufen. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit habe allerdings zu keiner Zeit bestanden.
Titelfoto: Bildmontage: JKFOTOS/Florian Nicks