Polizeieinsatz in Bautzener Innenstadt: Mutmaßlicher Streit eskaliert

Bautzen - Polizeieinsatz am Mittwochabend in der Innenstadt von Bautzen !

In der Bautzener Innenstadt gab es am Mittwochabend einen Polizeieinsatz. © JKFOTOS/Florian Nicks

Wie eine Sprecherin der Görlitzer Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden Einsatzkräfte kurz nach 17 Uhr in die Kesselstraße alarmiert.

Nach TAG24-Informationen soll es dort zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der auch ein spitzer Gegenstand gezückt wurde.

Ob es sich dabei um ein Messer oder eine Flasche handelte, ist bislang unklar.