Rauchwolke im Landkreis Bautzen: Getreide-Silo in Flammen

Cannewitz - Im Landkreis Bautzen ist am Sonntagmorgen ein Silo abgefackelt.

Offenbar hatte ein technischer Defekt das Silo in Brand gesetzt. © xcitepress/domenic prater

Gegen 9.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte aufgrund einer dichten Rauchwolke über dem Dorf Cannewitz informiert.

Auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebs war dort aus bisher ungeklärter Ursache ein Silo in Brand geraten, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am frühen Nachmittag erklärte.

Die Feuerwehr geht derzeit von einem technischen Defekt aus, der die Anlage zur Trocknung von Ernteerzeugnissen in Rauch aufgehen ließ.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand inzwischen löschen.