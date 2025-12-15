Weihnachtsmobil wieder im Erzgebirge unterwegs: Diesmal mit Flammenwerfer

Neukirchen/E. - Auch zur jetzigen Weihnachtszeit tourt das Weihnachtsmobil wieder durchs Erzgebirge . Bereits am 6. Dezember fuhr das Gefährt durch Neukirchen, auch am 18. und 20. Dezember werden Stationen angefahren. Seit diesem Jahr hat das Mobil eine heiße Neuerung: einen Flammenwerfer!

Das Weihnachtsmobil fährt seit 2020 durch das Erzgebirge. © Erz-Foto/Georg Ulrich Dostmann

Angst haben muss man vor dem Gerät nicht: Laut Initiator Martin Naumann (45) gehen die Flammen nach oben und nicht zur Seite.

Neben den Lichterketten wird das Mobil durch die feurige Zusatzausstattung nun noch besser zu sehen sein.

"Es ist einfach noch mal ein kleiner Eye-Catcher", so Naumann auf TAG24-Nachfrage. Die Resonanz auf die Neuerung: durchweg positiv.