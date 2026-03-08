Schlechter Scherz in Ostsachsen? Gemeldete Tote erfreut sich bester Gesundheit

Wachau - Am Samstag gegen 19.44 Uhr wählte eine Frau (47) im Landkreis Bautzen den Notruf. Doch plötzlich stellte sich die Frage: Sollte das ein dummer Scherz sein?

Ein Rettungswagen rückte am Samstagabend in Ostsachsen vergeblich aus. (Symbolfoto) © Klaus Jedlicka

Sie habe im Wachauer Ortsteil Seifersdorf in der Lomnitzer Straße eine leblose Frau aufgefunden, es seien bereits Wiederbelebungsmaßnahmen versucht worden.

Ein Rettungswagen, ein Notarzt, drei Feuerwehr-Fahrzeuge der Polizei und ein Lebensretter aus der Nachbarschaft rückten an.

In keinem Keller wurde eine tote oder verletzte Person gefunden, in einer Wohnung wurde die angeblich Verletzte dann auch bei bester Gesundheit angetroffen.