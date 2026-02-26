Pferde laufen durch sächsischen Bahnhof, Hubschrauber im Einsatz: "Hatten viele fleißige Helfer"

Bautzen - Nichts ging mehr auf der Bahnstrecke zwischen Bischofswerda und Löbau in Ostsachsen ! Der Verkehr kam am Donnerstagnachmittag plötzlich zum Erliegen.

Ausgebüxte Pferde liefen am Donnerstagnachmittag durch den Bautzener Bahnhof, brachten dort den Fahrplan durcheinander. (Archivbild) © Steffen Füssel

"Kurz nach 13.30 Uhr ging bei uns die Meldung ein, dass Pferde von einem Reiterhof in Göda ausgebüxt waren. Sie liefen im Bahnhof Bautzen über die Gleisanlage in Richtung Großpostwitz, weshalb es zur Vollsperrung kam", erklärte ein Sprecher der zuständigen Bundespolizeiinspektion Ebersbach gegenüber TAG24.

Ein Hubschrauber sei angerückt, um die Strecke zu kontrollieren. "Der Halter konnte die Tiere schließlich in Obergurig einfangen, sodass die Sperrung um 15.11 Uhr aufgehoben wurde", sagte der Sprecher weiter.

Ralf Busch vom betroffenen Pferdesportzentrum Lindenhöhe zeigt sich nach dem Einsatz auf Anfrage erleichtert. "Wir hatten viele fleißige Helfer", berichtet er. Alle Tiere seien glücklicherweise unverletzt geblieben.

Laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO waren auch die Landespolizei, die Feuerwehr und der Notfallmanager der Deutschen Bahn vor Ort.