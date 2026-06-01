Immer wieder Brandanschläge: Bautzner Spreehotel kommt unter den Hammer

Bautzen - Ein Hotel mit bewegter Vergangenheit steht vor dem endgültigen Ausverkauf: Das ehemalige Spreehotel in Bautzen kommt unter den Hammer. Für mindestens 275.000 Euro soll das Gebäude nun in Berlin versteigert werden.

Einst war das Vier-Sterne-Hotel eine echte Perle. © picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Damit endet die Geschichte eines Hauses, das über Jahre immer wieder Schlagzeilen machte.

Es war einst ein klassisches 4-Sterne-Hotel im Herzen von Bautzen, gebaut Mitte der 1990er-Jahre, mit rund 80 Zimmern, Empfangshalle und dem Anspruch auf sächsische Gastlichkeit. Heute ist davon nur noch die Hülle geblieben

Doch das "Spree-Hotel" war nie nur ein Hotel. Ab 2014 wurde es zur Asylunterkunft umfunktioniert, was in der Region für teils hitzige Debatten und Proteste sorgte. Für viele wurde das Gebäude damit zum Symbol einer politisch aufgeladenen Zeit.

Immer wieder wechselte die Nutzung: mal Unterkunft, mal Leerstand, mal Übergangslösung – ein ständiges Kommen und Gehen.